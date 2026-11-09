മത്ര ബീച്ചിന് സമീപം അനധികൃതമായി ഒമാനിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച 26 പേർ അറസ്റ്റിൽ

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Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
മത്ര ബീച്ചിന് സമീപം അനധികൃതമായി ഒമാനിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച 26 പേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
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News Summary - 26 people arrested near Matrah beach for trying to infiltrate into Oman illegally
മസ്കത്ത്: അനധികൃതമായി ഒമാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച 26 ഏഷ്യൻ പൗരന്മാരെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മത്ര ബീച്ചിന് സമീപം ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.
കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പൊലീസ് കമാൻഡാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ 26 പേർക്കുമെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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