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ദേശീയദിനാഘോഷത്തിന് അൽ ഖുവൈർ സ്ക്വയറിൽ വേദിയൊരുങ്ങുന്നുtext_fields
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News Summary - Al Khuwair Square Ready as Venue for National Day Celebrations
മസ്കത്ത്: ഒമാന്റെ ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അൽ ഖുവൈർ സ്ക്വയറിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. നവംബർ 17 മുതൽ 27 വരെയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ.നവംബർ 17, 18 തീയതികളിൽ ഹവിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവോടെയാണ് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്.
നവംബർ 20ന് ജിൻഡാൽ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ദേശീയദിനാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും.നവംബർ 23ന് സ്കൗട്ട് സംഘങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളും വോഡഫോൺ ഒമാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗായകസംഘത്തിന്റെ സംഗീതാവതരണവും നടക്കും. നവംബർ 26, 27 തീയതികളിൽ ഒമാൻടെലിന്റെ ‘ഹെൽവ വ മസ്യൂന’ പരിപാടിയോടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമാകും.ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ക്ഷണിച്ചതായി അറിയിച്ചു.
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