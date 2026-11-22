ദുകം റിഫൈനറിയിൽനിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തത് 934 കപ്പൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ; 2026ൽ മാത്രം 301 കപ്പലുകൾtext_fields
ദുകം: ഒമാനിലെ ദുകം റിഫൈനറിയിൽനിന്ന് വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങളുമായി കയറ്റുമതി നടത്തിയ കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം 934 ആയി. 2023 മേയിൽ കയറ്റുമതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷമുള്ള കണക്കാണിത്. 2026ൽ മാത്രം 301 കപ്പലുകളാണ് ഉൽപന്നങ്ങളുമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. 2025 അവസാനത്തോടെ 633 കപ്പലുകളായിരുന്നു ആകെ കയറ്റുമതി നടത്തിയത്.ഒമാന്റെ ദേശീയദുകം റിഫൈനറിയിൽനിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തത് 934 കപ്പൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ; 2026ൽ മാത്രം 301 കപ്പലുകൾ
ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൈവരിച്ച ഈ നേട്ടം ആഗോള വിപണിയിൽ ദുകം റിഫൈനറിയുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഉൽപാദനം, സംഭരണം, കപ്പൽവഴിയുള്ള കയറ്റുമതി എന്നിവ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന മികവാണ് നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.തന്ത്രപ്രധാന വ്യവസായ പദ്ധതികൾ ഒമാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും ആഗോള വിപണികളുമായി രാജ്യത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ദുകം പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിഫൈനറി, മേഖലയെ വ്യവസായം, ഊർജം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനവും ഓഹരി ഉടമകളുടെയും പങ്കാളികളുടെയും പിന്തുണയുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് അടിത്തറയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.ഒമാന്റെ ഒക്യു ഗ്രൂപ്പും കുവൈത്ത് പെട്രോളിയം ഇന്റർനാഷനലും സംയുക്തമായി തുല്യ ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തിൽ നടത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് ദുകം റിഫൈനറി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിന്റെ മികച്ച മാതൃക കൂടിയാണിത്. ആഗോള ഊർജമേഖലയിൽ കൂടുതൽ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം വിശ്വസനീയമായ ഉൽപന്ന വിതരണം തുടരാനും റിഫൈനറി ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.