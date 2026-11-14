പുനരുപയോഗ ഊർജ ഉപകരണ നിർമാണത്തിൽ ഒമാനിൽ നിക്ഷേപാവസരം; 200 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ കാറ്റാടി ടർബൈൻ പദ്ധതി

പുനരുപയോഗ ഊർജ ഉപകരണ നിർമാണത്തിൽ ഒമാനിൽ നിക്ഷേപാവസരം; 200 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ കാറ്റാടി ടർബൈൻ പദ്ധതിtext_fields
മസ്കത്ത്: പുനരുപയോഗ ഊർജ ഉപകരണ നിർമാണം, കുറഞ്ഞ കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്ന സ്റ്റീൽ ഉൽപാദനം, മത്സ്യസംസ്കരണം, ഭക്ഷ്യനിർമാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഒമാനിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ നീക്കം. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ നടന്ന ആഗോള നിക്ഷേപ സമ്മേളനത്തിൽ ഒമാനിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലും സ്വതന്ത്ര മേഖലകളിലും നടപ്പാക്കാവുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളും നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളും അധികൃതർ അവതരിപ്പിച്ചു.
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകൾക്കും സ്വതന്ത്ര മേഖലകൾക്കുമുള്ള പൊതുഅതോറിറ്റി ഉപാധ്യക്ഷൻ എൻജിനീയർ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹസൻ അൽ ദീബ് ആണ് വിവിധ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഒമാനിലെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ വിശദീകരിച്ചത്. വ്യവസായ-സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ വിദേശ കമ്പനികളുമായി പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കാനും ശുദ്ധ ഊർജത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉൽപാദന പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാനും ഒമാനിൽ മികച്ച അവസരങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വൈദ്യുതി, ജലം, അനുമതികൾ എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദുകം മേഖലയിൽ കാറ്റാടി ടർബൈനുകളും സൗരോർജ പാനലുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളും ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കാറ്റാടി, സൗരോർജ പദ്ധതികൾക്കായി 242 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം സ്ഥലം ഇവിടെ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 200 ദശലക്ഷം ഡോളർ നിക്ഷേപത്തിൽ ദുകത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന റിസോഴ്സ് കാറ്റാടി ടർബൈൻ നിർമാണശാല ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഷാങ്ഹായ് ഇലക്ട്രിക് വിൻഡ് പവറുമായി സഹകരിച്ചുള്ള പദ്ധതിയിൽ പ്രതിവർഷം 100 ടർബൈനുകൾ നിർമിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ടർബൈൻ ബ്ലേഡ് നിർമാണത്തിലും ഉപകരണങ്ങളുടെ അസംബ്ലിങ്ങിലും 300ലധികം ഒമാനി ബിരുദധാരികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി നാഷനൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി കരാറും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്ന സ്റ്റീലും അമോണിയയും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും അവതരിപ്പിച്ചു. മത്സ്യസംസ്കരണ മേഖലയിലും പുതിയ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ദുകത്തെ സിമാക് മത്സ്യസംസ്കരണ സമുച്ചയത്തിന് പ്രതിവർഷം ട്യൂണ, മത്തി തുടങ്ങിയവയുടെ 10 കോടി കാനുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്.
ഒമാനിൽ പിടിക്കുന്ന മത്സ്യം പ്രാദേശികമായി കൂടുതൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെയും വിതരണ-സംസ്കരണ മേഖലകളിൽ പങ്കാളികളാക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.സുഹാർ, സലാല, ദുകം തുറമുഖങ്ങളുമായുള്ള വ്യവസായ മേഖലകളുടെ ബന്ധം ഗൾഫ്, ഇന്ത്യ, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ വിപണികളിലേക്ക് ഉൽപന്നങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഒമാനിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളും സ്വതന്ത്ര മേഖലകളും വ്യവസായ നഗരങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളും നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വിദേശ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളോട് അൽ ദീബ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. വ്യവസായ പങ്കാളിത്തം, സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം, വ്യാപാര സഹകരണം എന്നിവക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.