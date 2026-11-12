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    യൂത്ത് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ്: ഹൈ ജമ്പിൽ കുവെത്തിന് സ്വർണം

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    യൂത്ത് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ്: ഹൈ ജമ്പിൽ കുവെത്തിന് സ്വർണം
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സെനഗൽ തലസ്ഥാനമായ ഡാകാറിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത് സമ്മർ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ, ഹൈജമ്പ് മത്സരത്തിൽ കുവൈത്ത് താരം യാസ്മിൻ വലീദിന് സ്വർണ്ണം. 1.80 മീറ്റർ ഉയരം ചാടി വലീദ് പുതിയ കുവൈത്ത് റെക്കോർഡും സ്ഥാപിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ കായിക ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് കുവൈത്ത് ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി വിശേഷിപ്പിച്ചു.

    ദേശീയ പ്രതിഭകളെ വളർത്തുന്നതിനും, അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും വിജയം കൈവരിക്കാനും കായികതാരങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനുമായി രൂപീകരിച്ച 'ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ പ്രോഗ്രാമി'ലൂടെ വളർന്നുവന്ന കായികതാരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് യാസ്മിൻ. നവംബർ 13 വരെ ഡാകാറിൽ നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ, അത്‌ലറ്റിക്‌സ്, റോവിംഗ്, ഫെൻസിംഗ്, നീന്തൽ, ജൂഡോ എന്നീ കായിക ഇനങ്ങളിലായി കുവൈത്തിന്റെ ആറ് പുരുഷ-വനിതാ കായികതാരങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.

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    News Summary - Youth Olympic Games: Kuwait wins gold in high jump
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