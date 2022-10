വൈവിധ്യങ്ങൾ രുചിച്ചറിയാം; ടോം ആൻഡ് ജെറിയിലേക്ക് പോരൂ

cancel camera_alt ടോം ​ആ​ൻ​ഡ് ജെ​റി അ​ൽ​റാ​യ് ഔ​റ്റ്ലെ​റ്റ്‌ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കുവൈത്ത് സിറ്റി: വൈവിധ്യങ്ങളുടെ രുചിക്കൂട്ടുമായി കുവൈത്തിലെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സഥാനംപിടിച്ച ടോം ആൻഡ് ജെറി റസ്റ്റാറന്റ് ഇനി അൽറായിയിലും രുചി നിറക്കും.നാറ്റ്കോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കുവൈത്തിലെ 25ാമത്തേതും, ടോം ആൻഡ് ജെറിയുടെ രണ്ടാമത്തേതുമായ റസ്റ്റാറന്റ് ഔറ്റ്ലെറ്റ്‌ അൽറായ് ലുലുവിനു സമീപം തുറന്നു പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.കുവൈത്ത് ടെലിവിഷൻ അവതാരക മറിയം അൽ ഖബന്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ടാൻസനിയ അംബാസഡർ സൈദ് എസ്‌ മൂസ മുഖ്യാതിഥിയായി. നാറ്റ്കോ ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ ഷബീർ മണ്ടോളി, അൽ ആസ്മ സെക്യൂരിറ്റി ഓപറേഷൻസ് ആൻഡ് പട്രോളിങ് വിഭാഗം മേധാവി ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഫലാഹ് അലി അൽ മുതൈരി, കുവൈത്തി ബിസിനസ് പ്രമുഖൻ ജാസ്സിം ഹുവൈതാൻ, ബദർ അൽ മുതൈരി, മെട്രോ ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ മുസ്തഫ ഹംസ, റസ്റ്റാറന്റ് ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ അബു കോട്ടയിൽ, റോക് ഭാരവാഹികളായ പി. കമറുദ്ദിൻ, അബ്ദുൽ സത്താർ, എൻ.കെ. അബ്ദുൽ റഹീം, ബി.കെ. അബ്ദുൽ മജീദ്, സി.പി അഷ്‌റഫ്, സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകരായ അക്ബർ സിദ്ദീഖ്, സിദ്ദീഖ് വലിയകത്ത്‌, പി.ടി. ശരീഫ്, ഹമീദ് കേളോത്ത്, സജീവ്, സി.പി. അബ്ദുൽ അസീസ്, സത്താർ കുന്നിൽ, അബ്ദുൽ ഹമീദ് കൊടുവള്ളി, മുനീർ അഹ്മദ്‌, സുനാഷ് ഷുക്കൂർ, സാദിഖ് അലി, സി.കെ. നജീബ്, ഹംസ മേലേകണ്ടി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി. മുജീബ് ചിറ്റാരി, ടിൽസൻ, സന്തോഷ് കോഴിക്കോട്, ജ്യോതിഷ്, എൻ. മുജീബ് റഹ്മാൻ, എൻ.കെ. നസീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ, ചൈനീസ്, കോണ്ടിനെന്റൽ, അറബിക്, ടോം ആൻഡ് ജെറി റസ്റ്റാറന്റിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വിഭവങ്ങളായ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ, ബർഗർ, പാസ്ത, പേസ്ട്രിസ് അടക്കം നിരവധി രുചിയൂറും വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലബാർ തനിമ ചൂടോടെ ആസ്വദിക്കാൻ കോഴിക്കോടൻ ദം ബിരിയാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ടോം ആൻഡ് ജെറിയിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് മാനേജ്‌െമന്റ് അറിയിച്ചു. Show Full Article

Varieties can be tasted; Go to Tom and Jerry