കുവൈത്തിലെ നഴ്സുമാരുടെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് ആശ്വാസവുമായി യു.എൻ.എtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ നഴ്സുമാരുടെ യാത്രാപ്രശ്നത്തിന് ആശ്വാസവുമായി യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (യു.എൻ.എ) ഇടപെടൽ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്പനിയായ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ച് യു.എൻ.എ നഴ്സുമാർക്കായി പുതിയ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അബ്ബാസിയയിൽ നിന്ന് ജഹ്റ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നാല് ബസുകളുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. നഴ്സുമാരുടെ മോർണിങ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കണക്കാക്കിയാണ് ഈ സർവിസുകൾ ആരംഭിച്ചത്. പിറകെ സബാ, ജഹ്റ, അമീരി, മുബാറക് തുടങ്ങിയ ആശുപത്രികളിലേക്കും അബ്ബാസിയയിൽ നിന്ന് ബസ് സർവിസുകൾ ആരംഭിച്ചു.
സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായ യാത്രാപ്രതിസന്ധിയിൽ യു.എൻ.എ ഇടപെടൽ വലിയ ആശ്വാസമായി. യാത്രാസൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം ഒന്നും രണ്ടും മണിക്കൂർ നേരത്തേ വീടുകളിൽനിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾ വൈകി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട അവസ്ഥയും നിലനിന്നിരുന്നു. അമിതമായ നിരക്കുകൾ നൽകി സ്വകാര്യ യാത്രാസൗകര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നതും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്കും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്കും യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടന്നുവരുന്നതായി യു.എൻ.എ കുവൈത്ത് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പ്രത്യേക സർവിസിൽ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മറ്റ് നഴ്സിംഗ് സംഘടനകളും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങളും ഇടപെടലുകളും ശക്തമാകുന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ബസ് സർവീസുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് നഴ്സുമാരുടെ പ്രതീക്ഷ.