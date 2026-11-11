തുർക്കിയയിലെ ഇരുമ്പ്-ഉരുക്ക് ഫാക്ടറി സ്ഫോടനം: കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചു

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തുർക്കിയയിലെ ഇരുമ്പ്-ഉരുക്ക് ഫാക്ടറി സ്ഫോടനം: കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചുtext_fields
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News Summary - Turkey Factory Blast Condolences
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തുർക്കിയയിലെ ഇസ്മിർ പ്രവിശ്യയിലെ ഇരുമ്പ്-ഉരുക്ക് ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചു.
തുർക്കിയിലെ നേതൃത്വത്തിനും സർക്കാറിനും ജനങ്ങൾക്കും, ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുവൈത്ത് ആത്മാർത്ഥമായ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആശംസിച്ചു. പടിഞ്ഞാറൻ തുർക്കിയയിലെ ഇസ്മിർ തുറമുഖ നഗരത്തിനടുത്തുള്ള ഇരുമ്പ്-ഉരുക്ക് ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 17 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 12 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ബോയിലറുമായി വന്ന ക്രെയിൻ തകർന്നു വീഴുകയും, അതിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ താഴെയുള്ള ഫർണസിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രാദേശിക ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
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