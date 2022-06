cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ട് വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ച​നം. ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ 48 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​വെ​യി​ൽ കാ​ഠി​ന്യം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 52 ഡി​ഗ്രി വ​രെ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഇ​ത് ഇ​നി​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ത്ത​വ​ണ നേ​ര​ത്തെ ചൂ​ടി​ന് കാ​ഠി​ന്യ​മേ​റി. ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജെ​മി​നി ഘ​ട്ടം ജൂ​ലൈ മൂ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ 26 വ​രെ​യാ​ണ്. അ​തി​ന്​ ശേ​ഷം മ​ർ​സിം എ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കും. ജൂ​ലൈ​യി​ലും ആ​ഗ​സ്​​റ്റി​ലും ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട്​ ത​ന്നെ​യാ​കും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക.

