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    കിരീടാവകാശിയും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും കൂടികാഴ്ച നടത്തി

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    കിരീടാവകാശിയും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും കൂടികാഴ്ച നടത്തി
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    കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹ് പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹുമായി കൂടികാഴ്ചയിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഡെപ്യൂട്ടി അമീറും കിരീടാവകാശിയുമായ ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹ് പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തി. ബയാൻ പാലസിലായിരുന്നു കൂടികാഴ്ച.

    ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് സഊദ് അസ്സബാഹ്, പ്രതിരോധ മന്ത്രി അബ്ദുള്ള അലി അബ്ദുള്ള അസ്സബാഹ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ് എന്നിവരെയും കിരീടാവകാശി സ്വീകരിച്ചു.

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    News Summary - The Crown Prince and the Prime Minister held a meeting.
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