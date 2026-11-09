കിരീടാവകാശിയും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും കൂടികാഴ്ച നടത്തി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും കൂടികാഴ്ച നടത്തിtext_fields
bookmark_border
News Summary - The Crown Prince and the Prime Minister held a meeting.
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഡെപ്യൂട്ടി അമീറും കിരീടാവകാശിയുമായ ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹ് പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തി. ബയാൻ പാലസിലായിരുന്നു കൂടികാഴ്ച.
ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് സഊദ് അസ്സബാഹ്, പ്രതിരോധ മന്ത്രി അബ്ദുള്ള അലി അബ്ദുള്ള അസ്സബാഹ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ് എന്നിവരെയും കിരീടാവകാശി സ്വീകരിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story