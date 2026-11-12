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    കുവൈത്തിൽ ഇനി തണുപ്പ് കാലത്തിന് ആരംഭം

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    വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാലാവസഥയിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ
    കുവൈത്തിൽ ഇനി തണുപ്പ് കാലത്തിന് ആരംഭം
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: അൽപ്പം വൈകിയെങ്കിലും രാജ്യത്ത് തണുപ്പ് കാലത്തിന് ആരംഭം. നിലവിൽ രാത്രിയും പകലും തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. രാവിലെയും വൈകീട്ടും തണുപ്പിന് ശക്തി കൂടുതലാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പലയിടങ്ങളിലും ചാറ്റൽ മഴയും മേഘാവൃതമായ ആകാശവും പ്രകടമാണ്.

    അതേസമയം, വ്യാഴാഴ്ച പകൽ മിതമായ കാലാവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ചൂടുള്ളതും ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവുമായ കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് കാലാവസഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

    ഉയർന്ന താപനില ഞായറാഴ്ചയോടെ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഉയരും. കുറഞ്ഞ താപനില 12 മുതൽ 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ഒക്ടോബർ ആദ്യത്തോടെ സാധാരണ കടുത്ത ചൂടിന് കുറവുവരികയും തണുപ്പുസീസണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ പകുതിയായിട്ടും ചൂടിന് കുറവു വന്നില്ല.

    വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാലാവസഥയിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രികൾ നീണ്ടുനിൽക്കുകയും പകൽ സമയം കുറയുകയും ചെയ്യും. നമസ്കാര സമയങ്ങളിലും ഇതിനനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ടാകും.

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    News Summary - The cold season is beginning in Kuwait.
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