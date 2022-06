cancel camera_alt കു​വൈ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ആ​വോ​ലി By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണാ​ഹ്വാ​നം ആ​വോ​ലി മ​ത്സ്യ​വി​ല​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചി​ല്ല. ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ 15 വ​രെ കു​വൈ​ത്ത് സ​മു​ദ്ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ ആ​വോ​ലി വേ​ട്ട​ക്ക് വി​ല​ക്ക് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

പ്ര​ജ​ന​ന​കാ​ലം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ഷ്​​ട​വി​ഭ​വ​മാ​യ ആ​വോ​ലി പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കു​വൈ​ത്ത് കാ​ർ​ഷി​ക– മ​ത്സ്യ​വി​ഭ​വ​കാ​ര്യ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. പ​ക​രം വി​പ​ണി​യി​ലു​ള്ള ഇ​റാ​ൻ ആ​വോ​ലി​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല​യാ​ണെ​ന്നും കൂ​ട്ടാ​യ ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ല കു​റ​ക്കാ​ൻ ​ക​ഴി​യു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ആ​വോ​ലി 8.5 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ 10 ദീ​നാ​ർ വ​രെ വി​ല​യി​ലാ​ണ് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നി​ടെ ഇ​റാ​ൻ മ​ത്സ്യം, കു​വൈ​ത്ത് മ​ത്സ്യം എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 15 ദീ​നാ​ർ​വ​രെ വി​ല ഈ​ടാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന. കു​വൈ​ത്തി ഇ​ന​ത്തി​നാ​ണ് ഡി​മാ​ൻ​ഡ് കൂ​ടു​ത​ൽ. Show Full Article

News Summary -

The boycott did not work; Avoly prices are still high