cancel camera_alt കു​വൈ​ത്ത് തൃ​ത്താ​ല​ക്കൂ​ട്ടം ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യും ഈ​ദ് സം​ഗ​മ​വും

By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​വൈ​റ്റ്‌ സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് തൃ​ത്താ​ല​ക്കൂ​ട്ടം വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യും ഈ​ദ് സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് ബാ​ബു വ​ട​ക്കേ​തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വ​രും വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള കാ​ര്യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. എ.​ബി.​എ​സ്. സ​ലീം, ജ​ലീ​ൽ പ​ള്ളി​പ്പു​റം, അ​ലി കൊ​പ്പ​ത്ത്, ഉ​സ്മാ​ൻ കൊ​പ്പ​ത്ത്, ബ​ഷീ​ർ കു​ന്ന​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ബ​ഷീ​ർ കൊ​പ്പ​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി പ​രു​വാ​ര​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​സി. ട്ര​ഷ​റ​ർ എം.​എ​ൻ. ഫൈ​സ​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

The body and general assembly of the third group in Kuwait