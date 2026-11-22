Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
‘സ്വരരാഗം’ ഗാനമത്സരവുമായി പ്രവാസി വെൽഫെയർtext_fields
bookmark_border
News Summary - ‘Swararagam’ Malayalam Singing Contest in Kuwait
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ ഗായകർക്കായി പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് ‘സ്വരരാഗം എന്ന പേരിൽ മലയാള ഗാനമത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സീനിയർ ബോയ്സ്, സീനിയർ ഗേൾസ്, സ്ത്രീകൾ, പുരുഷന്മാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേര്, സിവിൽ ഐഡി നമ്പർ, മത്സരവിഭാഗം എന്നിവ സഹിതം,
മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മലയാള സിനിമാഗാനത്തിന്റെ പല്ലവിയും അനുപല്ലവിയും ഉൾപ്പെടുത്തി എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി അയക്കണം. അവസാന തീയതി 26 നവംബർ. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള ഫൈനൽ റൗണ്ട് മൽസരം ഡിസംബർ നാലിന് നടക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും: +965 94909362 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story