കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ന്‍സ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ന​ധി​കൃ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ആ​റ് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് നാ​ലു വ​ര്‍ഷം ത​ട​വും പി​ഴ​യും. നാ​ലു വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​ഠി​ന ത​ട​വ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യാ​ല്‍ ഇ​വ​രെ കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ഷ​മാ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യാ​ണ് വി​ധി പ്ര​സ്‍താ​വി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ന്‍സ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് പ​ണം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്‍ത​താ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ ഏ​തു രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന വി​വ​രം ല​ഭ്യ​മ​ല്ല.

News Summary -

Six expats sentenced to four years in jail and fined for illegal means