വീടുകളിലെ അനധികൃത ഭക്ഷ്യ സംരംഭങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
വീടുകളിലെ അനധികൃത ഭക്ഷ്യ സംരംഭങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Seven Illegal Home-Based Food Businesses Shut Down
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റിൽ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഏഴ് ഭക്ഷ്യ സംരംഭങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി. അഞ്ച് സ്വകാര്യ വീടുകൾക്കുള്ളിലായാണ് ഇവ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.
പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 33 നിയമലംഘന റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിഭാഗമാണ് നടപടി നടപ്പിലാക്കിയത്. ആരോഗ്യ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക, മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുക, ആരോഗ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുക, കെട്ടിടം താമസസ്ഥലമായി ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങൾ. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പരിശോധനാ നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story