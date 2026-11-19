മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ അമേരിക്കൻ പൗരൻമാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ അമേരിക്കൻ പൗരൻമാർക്ക് കുവൈത്തിലെ യു.എസ് എംബസിയുടെ ജാഗ്രതാ നിർദേശം. ഹൂതി ആക്രമണ ഭീഷണി വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലും, മേഖലയിലെ യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടാൻ ഇറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാലും, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ അമേരിക്കക്കാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ, വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കൽ, വ്യോമപാതകൾ അടക്കൽ, മറ്റ് യാത്രാ തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും എംബസി ഉണർത്തി.
പ്രശ്നങ്ങൾ അതിവേഗം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നവരോ ആയവർ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെയും വിമാനക്കമ്പനികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയും വേണം. ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എംബസി വെബ്സൈറ്റിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതിനിടയിലാണ് യു.എസ് എംബസി മുന്നറിയിപ്പ്.