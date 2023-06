ലുലു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് പ്രമോഷൻ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

cancel camera_alt ലു​ലു ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ പാ​ച​ക​മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത്: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ‘ലു​ലു ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ്’ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു. ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ അ​ൽ റാ​യ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു. ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​റ​ബി​ക്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ, ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ, കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പാ​ച​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വൗ ​ദി മാ​സ്റ്റ​ർ ഷെ​ഫ്, കേ​ക്ക് ച​ല​ഞ്ച്, ജൂ​നി​യ​ർ ഷെ​ഫ്, ബാ​രി​സ്റ്റ മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി. ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 100, 75, 50 ദീ​നാ​ർ വി​ല​യു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മി​ല്ല​റ്റ് പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മി​ല്ല​റ്റ് വ​ർ​ഷം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​മ​ത്സ​ര​വും ലു​ലു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പാ​ച​ക​മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു പു​റ​മെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും വി​ൽ​പ​ന​യും, പ്ര​ത്യേ​ക ഫു​ഡ് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ, വി​ല​ക്കി​ഴി​വ്, പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫു​ഡ്ഫെ​സ്റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ലു​ലു മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ മി​ല്ല​റ്റ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ മി​ല്ല​റ്റ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു Show Full Article

Prizes were distributed to the winners of the Lulu Food Fest promotion