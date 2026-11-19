പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫഹാഹീൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് ഫഹാഹീൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ കേന്ദ്ര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിയൻ കുഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം.കെ.അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ‘പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതികളും സർക്കാർ നിലപാടുകളും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് ബാബു സംസാരിച്ചു.
കേന്ദ്ര സ്പോർട്സ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടന്ന ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ യൂണിറ്റിലെ കളിക്കാരെ സമ്മേളനത്തിൽ ആദരിച്ചു. മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ടീമിനും, ടൂർണമെന്റിൽ ടോപ് സ്കോററായ ഉണ്ണിക്കുമുള്ള ട്രോഫികളും കൈമാറി.
സൻഹ അവതരിപ്പിച്ച നാടോടി നൃത്തം, മലർവാടി കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ്, ജീവജിഗ്ഗു വിന്റെ സംഗീതം എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമായി. സെക്രട്ടറി കെ.വി. ഫവാസ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
ട്രഷറർ എച്ച്.ഹാരിസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ഫൈസൽ അബ്ദുള്ള, ഇസ്മായിൽ, സുൽഫിക്കർ, കെ.എ. അബ്ദുൽ ജലീൽ, എ.കെ.അബ്ദുൽ ജലീൽ, യൂനുസ് കനോത്ത്, അഫീഫ ഉസാമ, സെമിയത്ത് യൂനുസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.