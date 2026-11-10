ഭംഗി കണ്ട് അടുക്കല്ലേ...; വിഷാംശമുള്ള ‘ഉമ്മം' ചെടി ഇവിടെയും

ഭംഗി കണ്ട് അടുക്കല്ലേ...; വിഷാംശമുള്ള ‘ഉമ്മം' ചെടി ഇവിടെയുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിഷാംശമുള്ള 'ഉമ്മം' (ഡാറ്റൂര) ചെടി കുവൈത്തിലും പടരുന്നു. ജനവാസ മേഖലകളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സസ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വിഷബാധക്കും മരണത്തിനും വരെ കാരണമാകാമെന്ന് ആരോഗ്യ-പരിസ്ഥിതി അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. രാത്രിയിൽ വിരിയുന്ന വലിയ വെള്ളയോ പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ളതോ ആയ പൂക്കൾ, ശക്തമായ ഗന്ധമുള്ള വലിയ ഇലകൾ, വിത്തുകൾ നിറഞ്ഞതും മുള്ളുകളുള്ളതുമായ ഉരുണ്ട പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഫലം എന്നിവ ഉമ്മം ചെടിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ഇവയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അട്രോപിൻ, ഹയോസ്യാമിൻ, സ്കോപോലാമിൻ തുടങ്ങിയ വിഷാംശമുള്ള ട്രോപ്പേൻ ആൽക്കലോയിഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കഴിച്ചാൽ വായ വരണ്ടുപോകുക, കൃഷ്ണമണികൾ വികസിക്കുക, ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുക, ആശയക്കുഴപ്പം, ഉന്മാദാവസ്ഥ, ഭ്രമക്കാഴ്ചകൾ എന്നിവ സംഭവിക്കാം. ഇത് മൂർച്ഛിച്ചാൽ അപസ്മാരം, കോമ, മരണം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കാം.
ഉമ്മം പോലുള്ള വിഷസസ്യങ്ങൾ കഴിച്ചതുമൂലം ഗുരുതരമായ വിഷബാധ കേസുകൾ അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി അമിരി ഹോസ്പിറ്റൽ പോയിസൺ കൺട്രോൾ സെന്റർ മേധാവി ഡോ.അബ്ദുല്ലത്തീഫ് അൽ ഒമി പറഞ്ഞു.
വിഷാംശമുള്ള സസ്യം കഴിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ, ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഛർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. സസ്യം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമോ ഫോട്ടോയോ കരുതണമെന്നും ഉണർത്തി.
കുട്ടികളെ ഇത്തരം ചെടികളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തണം. കാട്ടുചെടികൾ പാനീയങ്ങളിലോ നാടൻ പാചകക്കുറിപ്പുകളിലോ ഗാർഹിക ചികിത്സകളിലോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 1804774 എന്ന നമ്പറിൽ പോയിസൺ കൺട്രോൾ സെന്ററുമായി 24 മണിക്കൂറും ബന്ധപ്പെടാം.
ശ്രദ്ധിക്കണം
പൊതുസ്ഥലങ്ങൾക്ക് സമീപം വിഷസസ്യങ്ങൾ (ഉമ്മം പോലുള്ളവ) കാണപ്പെടുന്നതായും, തേൾ, പാമ്പ്, ജെല്ലിഫിഷ്, സ്റ്റോൺഫിഷ് തുടങ്ങിയ വിഷമുള്ള ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, എൻവയോൺമെന്റ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയും (ഇ.പി.എ) പോയ്സൺ സെന്ററും ഏകോപന യോഗം നടത്തിയതായി ഇ.പി.എ വൈൽഡ്ലൈഫ് മോണിറ്ററിംഗ് വിഭാഗം മേധാവി ഷരീഫ അൽ സാലിം അറിയിച്ചു. ഈ സസ്യങ്ങളിൽ തൊടുകയോ, ശേഖരിക്കുകയോ, കഴിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും അവ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികൃതരെ അറിയിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.