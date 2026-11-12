യമന് ആരോഗ്യ സഹായം എത്തിക്കാൻ ‘പേഷ്യന്റ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഫണ്ട്'text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: യമനിലെ ആശുപത്രികൾക്കും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ വൈദ്യോപകരണങ്ങളും മരുന്നുകളും മറ്റ് സാമഗ്രികളും എത്തിക്കുന്നതിനായി കുവൈത്തിലെ'പേഷ്യന്റ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഫണ്ട് സൊസൈറ്റി' ദേശീയ ധനസമാഹരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു.
യമൻ റിലീഫ് എന്ന പേരിൽ 'കുവൈത്ത് ബൈ യുവർ സൈഡ്' കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി. ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയും, വിദേശകാര്യ, സാമൂഹിക കാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തോടെയുമാണ് പദ്ധതി. നവംബർ 12 വ്യാഴാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയാണ് ധനസമാഹരണമെന്ന് സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ജമാൽ അൽ ഫൗസാൻ പറഞ്ഞു.
ആംബുലൻസുകൾ, ഫീൽഡ് ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ, ഡയാലിസിസ് യന്ത്രങ്ങൾ, ശസ്ത്രക്രിയാ മുറികളിലും ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളും സാമഗ്രികളും എന്നിവ യമനിൽ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകൾ തങ്ങളുടെ അംഗീകൃത ലിങ്കുകൾ വഴി സംഭാവനകൾ ശേഖരിക്കും. തുടർന്ന്, വൈദ്യസഹായ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങി സൊസൈറ്റിക്ക് എത്തിച്ചുനൽകും, അല്ലെങ്കിൽ സമാഹരിച്ച തുക സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൈമാറും.