പ്രവാസികളുടെ വിശ്വാസത്തിന് സർക്കാർ വിലകൽപ്പിക്കണം

പ്രവാസികളുടെ വിശ്വാസത്തിന് സർക്കാർ വിലകൽപ്പിക്കണംtext_fields
നോർക്ക കെയർ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ പ്രീമിയത്തിൽ വരുത്തിയ വർധന പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയും പ്രതിഷേധവുമാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വർധനയുടെ ന്യായവും നീതിയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ നിരവധി പൊതുമേഖലാ, സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത പ്രീമിയങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളുമുള്ള ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരവും പ്രവാസികൾക്കുണ്ട്. എന്നിട്ടും വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രവാസികൾ നോർക്ക കെയറിലും നോർക്ക കെയർ പ്ലസിലും അംഗങ്ങളാകാൻ തയ്യാറായത് ഈ പദ്ധതികൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും പിന്തുണയിലുമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകൾ നോർക്ക കെയർ പദ്ധതിയുടെ പ്രചാരണത്തിനും അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതിനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. പല സംഘടനകളും തങ്ങളുടെ സമയവും അധ്വാനവും സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനായി വിനിയോഗിച്ചു. സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള പദ്ധതിയെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, പ്രീമിയം വർധന ആ വിശ്വാസത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കമ്പനികൾക്കുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ നിരത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രീമിയം വർധനയെ ന്യായീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മറുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു കണക്കുകൂടി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായ വലിയൊരു ശതമാനം പ്രവാസികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രവാസികളുടെ വിയർപ്പിന്റെ വില, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ നഷ്ടക്കണക്കുകളോളം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കേവലം ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട വാണിജ്യ സംരംഭമല്ല.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ നോർക്ക കെയർ പ്രീമിയം വർധന സർക്കാർ അടിയന്തരമായി പുന:പരിശോധിക്കണം. പ്രവാസി സംഘടനകളുമായും, അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുമായും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തണം. കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് പ്രത്യേക ഇളവുകളോ സർക്കാർ സബ്സിഡിയോ നൽകാനുള്ള സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കണം.
ഈ വിഷയത്തെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ കാണേണ്ടതില്ല. ഇത് പ്രവാസികളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിലപാടാണ്. സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും വിമർശിക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രവാസികളുടെ ആരോഗ്യസുരക്ഷ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള പൊതുവിഷയമാണ്.
പ്രവാസി സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ശബ്ദമുയർത്തണം.