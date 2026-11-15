കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടണം; യു.എൻ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് കുവൈത്ത് പിന്തുണ

കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടണം; യു.എൻ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് കുവൈത്ത് പിന്തുണtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സംഘർഷ നിവാരണം, മധ്യസ്ഥത, സമാധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കൽ എന്നിവയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭക്ക് ഉറച്ച പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കി കുവൈത്ത്. ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയുടെ നാലാം സമിതിയിൽ, 'പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര അവലോകനം' എന്ന ചർച്ചക്കിടെ, കുവൈത്ത് നയതന്ത്ര അറ്റാഷെ മുഹമ്മദ് അൽ മുല്ലയാണ് പിന്തുണ അറിയിച്ചത്.
സംവാദ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, സംഘർഷങ്ങളുടെ മൂലകാരണങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യൽ, സമാധാനപരവും സുസ്ഥിരവുമായ രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുമുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ദൗത്യങ്ങളുടെ വിജയം. സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സമാധാനപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടണമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.
ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന് നീതിയുക്തവും സമഗ്രവുമായ പരിഹാരത്തിന് യു.എൻ പ്രത്യേക കോർഡിനേറ്ററുടെ ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാര്യാലയങ്ങളുടെ പങ്ക് അൽ മുല്ല എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കൽ, ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ അന്യാധീനപ്പെടുത്താനാവാത്ത അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ, സ്വയം നിർണയാവകാശം, സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നിവ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ വിജയമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശം, കുടിയേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം ശ്രമങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് അൽ മുല്ല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംഘർഷത്തിന്റെ മൂലകാരണങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗൗരവമായ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെൽ ആവശ്യമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനുള്ള കുവൈത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. നയതന്ത്രം, മധ്യസ്ഥത എന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ തടയുന്നതിനും ശാശ്വത സമാധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗമാണെന്നും പറഞ്ഞു.