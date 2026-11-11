മുബാറക് അൽ കബീറിൽ പരിശോധന; ആറു ഭക്ഷണശാലകൾ പൂട്ടി, 126 കിലോ മായം ചേർത്ത ഭക്ഷണം നശിപ്പിച്ചു

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Posted Ondate_range
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മുബാറക് അൽ കബീറിൽ പരിശോധന; ആറു ഭക്ഷണശാലകൾ പൂട്ടി, 126 കിലോ മായം ചേർത്ത ഭക്ഷണം നശിപ്പിച്ചുtext_fields
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News Summary - Mubarak Al Kabir Inspection
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾതുടരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുബാറക് അൽ കബീർ ഗവർണറേറ്റിൽ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ പരിശോധന നടത്തി.
നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ആറ് ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 126 കിലോഗ്രാം മായം ചേർത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു.
പൊതു ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുക, സാങ്കേതികവും ആരോഗ്യപരവുമായ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ലൈസൻസില്ലാതെ ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, മായം ചേർത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നിവ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.
അതോറിറ്റിയുടെ മുബാറക് അൽ കബീർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിഭാഗമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
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