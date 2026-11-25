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ഷാലെകളിൽ പരിശോധനയുമായി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയംtext_fields
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News Summary - Ministry of Finance conducts inspections at chalets.
കുവൈത്ത് സിറ്റി: താമസ, തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു തൊഴിലാളികളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതും താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ പരിശോധനയുമായി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം. തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷാലെകളിൽ പരിശോധനാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
സ്ഥലങ്ങൾ ഏത് ആവശ്യത്തിനായാണോ അനുവദിച്ചത് അതിനായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. താമസ, തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിനോ താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനോ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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