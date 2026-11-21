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Posted Ondate_range
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നാറ്റോയുമായി സൈനിക സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ കുവൈത്ത്text_fields
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News Summary - military cooperation with nato
കുവൈത്ത് സിറ്റി: നാറ്റോയുമായുള്ള സൈനിക സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ കുവൈത്ത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാറ്റോ സഖ്യസേനാ കമാൻഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം സാലിം അസ്സബാഹ് വ്യോമതാവളം സന്ദർശിച്ചു. വ്യോമ നിരീക്ഷണവും രഹസ്യാന്വേഷണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈനിക നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഇരുവിഭാഗവും ചർച്ച നടത്തി.
ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. സൈനിക പരിശീലനവും പ്രവർത്തനശേഷിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സന്ദർശനം. വ്യോമ നിരീക്ഷണം, നിരീക്ഷണ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശിൽപ്പശാല സന്ദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രവർത്തനപരമായ ആശയങ്ങളെയും രീതികളെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും നടന്നു.
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