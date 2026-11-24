നാലാം ആനിവേഴ്സറി തിളക്കത്തിൽ മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ്; മെഗാ സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജി.സി.സിയിലെ പ്രമുഖ വാല്യൂ റീട്ടെയിൽ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ്, നാലാം ആനിവേഴ്സറി തിളക്കത്തിൽ. ആനിവേഴ്സറി ഭാഗമായി മെഗാ സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബർ 25 മുതൽ ഡിസംബർ 13 വരെയുള്ള 21 ദിവസത്തെ മെഗാ ഷോപ്പിംഗ് ആഘോഷത്തിൽ ജി.സി.സിയിലുടനീളമുള്ള 26 മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് സ്റ്റോറുകൾകൊപ്പം കുവൈത്തും ഭാഗമാകും.
നാല് വർഷത്തെ വിജയകരമായ വളർച്ചയും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസവും ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ വൻ വിലക്കുറവാണ് മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് 20 ഫ്രീ ട്രോളി സാധനങ്ങൾ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്.
ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, എഫ്.എം.സി.ജി, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ, ഹോം ആൻഡ് ഹൗസ്ഹോൾഡ് തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവുകളും പ്രത്യേക ഓഫറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഉപഭോക്താക്കൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസവും തുടർച്ചയായ പിന്തുണയുമാണ് മാർക്ക് ആൻഡ് സേവിന്റെ വളർച്ചക്കും വിജയത്തിനും പിന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. വിലക്കുറവുകളും ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും മികച്ച ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവങ്ങളും നൽകി നാലാം വാർഷികം ഉപഭോക്താക്കളോടുള്ള നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്ന തത്വമാണ് മാർക്ക് ആൻഡ് സേവിനെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്. മികച്ച വിലക്കുറവുകൾ നൽകുന്നതിലുപരി ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഹൃദയബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും സമൂഹത്തിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. കുവൈത്തിൽ നിലവിൽ അഞ്ച് ഔട്ട്ലറ്റുകൾ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വൈകാതെ പുതിയ 15 ഔട്ട്ലറ്റുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ റീജണൽ ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡ് മുഹമ്മദ് ഷാക്കിർ, സീനിയർ ബയർ സതീഷ് കുമാർ, ബയിങ് ഹെഡ് രാം കുമാർ ഗൗതം, കാറ്റഗറി ബയർ ദീപു ആനന്ദൻ പിള്ള, റീജിയണൽ എച്ച്.ആർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹംഷിദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.