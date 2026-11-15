ആശുപത്രി സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആക്രമിച്ചയാൾ പിടിയിൽ

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Posted Ondate_range
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ആശുപത്രി സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആക്രമിച്ചയാൾ പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - Man who attacked hospital security officer arrested
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജാബിർ ആശുപത്രിയിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് വേഗത്തിൽ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ഇയാൾ ജീവനക്കാരുമായി തർക്കിക്കുകയും ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിനിടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായും വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. തർക്കത്തിനിടെ ഇയാൾ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തള്ളിയിട്ടു. പിന്നിലേക്ക് വീണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗ്ലാസ് ക്യാബിനറ്റിൽ ഇടിച്ച് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒമ്പത് തുന്നലുകൾ വേണ്ടിവന്നു.
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