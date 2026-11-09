ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ‘ലുലു വാലി ദീപാവലി’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ‘ലുലു വാലി ദീപാവലി -2026’ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. അൽ റായ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ, ലുലു മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ വിളക്ക് തെളിയിച്ചു ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ ഉദ്ഘാടന ദിനത്തിൽ നടന്നു.
ദീപാവലി രംഗോലി മത്സരം പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളിലൊന്നായി. മൽസരത്തിൽ ആദ്യ മൂന്നു സഥാനങ്ങൾ നേടിയവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചു. കുവൈത്തിലെ എല്ലാ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശാഖകളും ദീപാവലി പ്രമേയത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളാൽ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത വിളക്കുകളും വർണ്ണാഭമായ ഡിസൈനുകളും, പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സെൽഫി കൗണ്ടറുകളും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആഘോഷ നിമിഷങ്ങൾ പകർത്തി പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ജനപ്രിയമായ ഫോട്ടോ സ്പോട്ടുകളാണ് സെൽഫി കൗണ്ടറുകൾ.
ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാനായി ദീപാവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ വിപുലമായ പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാണ്. പരമ്പരാഗത മധുരപലഹാരങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ, ദീപങ്ങൾ, അലങ്കാര ലൈറ്റുകൾ, വീട് അലങ്കരിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഓരോ ഔട്ട്ലെറ്റിലും ദീപാവലിക്ക് മാത്രമായുള്ള പ്രത്യേക മധുരപലഹാര കൗണ്ടറുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉത്സവകാല ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, ലുലു 'ദീപാവലി ഷോപ്പിംഗ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡും' ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.