നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളുമായി കുവൈത്ത് സർക്കാർ: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നടപ്പാക്കിയത് 353 പുതിയ നിയമങ്ങൾ

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Posted Ondate_range
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നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളുമായി കുവൈത്ത് സർക്കാർ: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നടപ്പാക്കിയത് 353 പുതിയ നിയമങ്ങൾtext_fields
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News Summary - Kuwaiti government introduces major changes to the legal system: 353 new laws implemented over the past two years.
കുവൈത്ത് സിറ്റി: നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായി സർക്കാർ. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് 353 പുതിയ നിയമങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിയത്. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
ട്രാഫിക്, ലഹരിമരുന്ന് നിയന്ത്രണം, കുടുംബ സംരക്ഷണം, സാമ്പത്തിക മേഖല തുടങ്ങി വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പുതിയ നിയമങ്ങളും ഭേദഗതികളും കൊണ്ടുവന്നു.
പുതിയ ട്രാഫിക് നിയമം നടപ്പാക്കിയതോടെ സിഗ്നൽ ലംഘനങ്ങളിലും അമിതവേഗതയിലും കുറവുണ്ടായതായി നീതിന്യായ മന്ത്രി നാസർ അൽ സുമൈത് അറിയിച്ചു. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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