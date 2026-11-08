ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്തിന് വെങ്കലം

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ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്തിന് വെങ്കലംtext_fields
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News Summary - Kuwait wins bronze at World Shooting Championship
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്തിന് വെങ്കല മെഡൽ. പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത സ്കീറ്റ് ഇനത്തിൽ കുവൈത്ത് താരം അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സാദാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്. ഇതോടെ 2028-ൽ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്സിനും താരം യോഗ്യത നേടി. 92 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 1,100-ഓളം താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് ഈ നേട്ടം. കുവൈത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ദുഐജ് അൽ ഉതൈബി താരത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു.
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