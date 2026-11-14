സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർദേശം

സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർദേശംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സംശയാസ്പദമായതോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന കെട്ടിട ഗാർഡുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവർ നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരും. കുവൈത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വിലക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാടുകടത്തലും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും സുരക്ഷാ വൃത്തം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കെട്ടിടത്തിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വസ്തുവകകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും, മറിച്ച് തന്റെ മേൽനോട്ട പരിധിക്കുള്ളിലെ നിയമലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളെയും വിവരങ്ങളെയും സുരക്ഷാ അധികൃതർ കർശനമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സംശയാസ്പദമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും ഉണർത്തി.
14 പ്രവാസികളെ നാടുകടത്തും
അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി, ജലീബ് അൽ ഷുയൂഖിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, ചൂതാട്ട കേന്ദ്രം നടത്തിയ 14 ഏഷ്യൻ പ്രവാസികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അയച്ചു.
കുവൈത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിലും ഇവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യവ്യാപകമായി സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്.