ചർച്ച നടത്തി; സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ കുവൈത്തും യു.എസുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്തു കുവൈത്തും യു.എസും.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുവൈത്ത് സാമ്പത്തിക കാര്യ, നിക്ഷേപ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയും വാണിജ്യ-വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയുമായ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ മർസൂഖ്, യു.എസ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
കുവൈത്തും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു. കുവൈത്തിലെ വികസന, നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെ പിന്തുണക്കുന്നതിൽ യു.എസ് സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളിൽ ചർച്ച ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചതായും കുവൈത്ത് സാമ്പത്തിക കാര്യ, നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
യു.എസ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച വട്ടമേശ ചർച്ചയിലും അൽ മർസൂഖ് പങ്കെടുത്തു. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത യോഗം, കുവൈത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാട് അവലോകനം ചെയ്തു.
ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനും, പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുമായി സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികളും പരിശോധിച്ചു.