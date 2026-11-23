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ആറു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ മികവുമായി കുവൈത്ത് സർവകലാശാലtext_fields
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News Summary - Kuwait University with six decades of excellence
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആറ് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി കുവൈത്ത് സർവകലാശാല. സർവകലാശാല സ്ഥാപനത്തിന്റെ 60ാം വാർഷികം ഈ മാസം 27ന് വിപുലമായി ആഘോഷിക്കും. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിലും സാമൂഹിക സേവനത്തിലുമുള്ള പങ്കിന് പുറമെ, രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ നിരവധി പ്രൊഫഷണലുകളെ വാർത്തെടുക്കാനും ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞതായി സർവകലാശാല അറിയിച്ചു. സർവകലാശാലയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും അധ്യാപകർ, ജീവനക്കാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ബിരുദധാരികൾ എന്നിവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു.
അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാമുകൾ വികസിപ്പിക്കൽ, പ്രായോഗിക പഠന അവസരങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കൽ, ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകൽ എന്നിവ തുടരുമെന്നും സർവകലാശാല വ്യക്തമാക്കി. ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും.
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