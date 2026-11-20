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സൈനിക സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്ത് കുവൈത്തും തുർക്കിയുംtext_fields
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News Summary - Kuwait Turkey Discuss Military
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സൈനിക മേഖലകളിലെ സംയുക്ത സഹകരണം, സഹകരണ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ, വൈദഗ്ധ്യം കൈമാറുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്തു കുവൈത്ത്, തുർക്കിയ സേന വിഭാഗങ്ങൾ. ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ഓഫ് ജനറൽ സ്റ്റാഫ്, ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ (സ്റ്റാഫ്) റായിദ് അൽ സുക്രാൻ, തുർക്കി ജനറൽ സ്റ്റാഫിലെ വിദേശകാര്യ വിഭാഗം മേധാവി ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ അഹ്മെത് ദുർഗുതുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഏഴാമത് കുവൈത്ത്-തുർക്കിയ സൈനിക സംവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നതെന്ന് കുവൈത്ത് സൈനിക ജനറൽ സ്റ്റാഫ് അറിയിച്ചു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം, സഹകരണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.
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