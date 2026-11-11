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    കുവൈത്തിൽ യാത്രാ അറിയിപ്പുകൾ ആപ്പ് വഴി അറിയാം

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    കുവൈത്തിൽ യാത്രാ അറിയിപ്പുകൾ ആപ്പ് വഴി അറിയാം
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും തങ്ങളുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ഇനി സഹൽ ആപ്പ് വഴി പരിശോധിക്കാം. രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെയും പുറപ്പെടലിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ സഹൽ വഴി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സജ്ജമാക്കി. ഇതോടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ നിന്നുള്ള പുറപ്പെടലിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കും. ഇത് യാത്രാ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

    യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതുമായും എത്തിച്ചേരുന്നതുമായും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ആപ്പ് വഴി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. യാത്രാ വിവരങ്ങളിലുള്ള പിശകുകളോ പൊരുത്തക്കേടുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും അവസരവുമുണ്ട്.

    യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് പുതിയ സംരംഭം.

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    News Summary - Kuwait Travel Updates Now Available via Sahel App
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