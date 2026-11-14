യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടിക; കുവൈത്ത് ടവേഴ്സിന്റെ നാമനിർദേശ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാൻ കുവൈത്ത് ടവേഴ്സിനെ നാമനിർദേശം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാമനിർദേശ രേഖകൾ അന്തിമമാക്കാൻ വിവിധ മന്ത്രിമാർ യോഗം ചേർന്നു. ടവേഴ്സിന്റെ ചരിത്രപരവും വാസ്തുവിദ്യാപരവുമായ പ്രാധാന്യം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ കുവൈത്ത് ടവേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളെക്കുറിച്ചാണ് മന്ത്രിമാർ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത്. നാമനിർദേശത്തിനാവശ്യമായ പഠനങ്ങളും രേഖകളും തയ്യാറാക്കാൻ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനൊപ്പം കുവൈത്ത് ടവേഴ്സിന്റെ ചരിത്രപ്രാധാന്യവും സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യവും അവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും യോഗം നിർദേശിച്ചു.
കുവൈത്ത് ടവേഴ്സിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് കുവൈത്ത് സന്ദർശിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഉപദേശക സംഘവുമായും ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
കുവൈത്തിന്റെ ആധുനിക നഗരവികസനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളില് ഒന്നാണ് കുവൈത്ത് ടവേഴ്സ്.
1979-ലാണ് ടവേഴ്സ് ഔദ്യോഗികമായി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. മൂന്ന് പ്രധാന ഗോപുരങ്ങള് അടങ്ങിയ ഈ സമുച്ചയം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര ആകർഷണങ്ങളില് ഒന്നുകൂടിയാണ്.