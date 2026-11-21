ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സഹായ ഏകോപനം ശക്തമാക്കാൻ കുവൈത്ത്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ് യു.എൻ മാനുഷിക കാര്യ മേധാവി ടോം ഫ്ലെച്ചറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി കുവൈത്തിയെത്തിയതായിരുന്നു ടോം ഫ്ലെച്ചർ. സംഘർഷ-ദുരന്ത മേഖലകളിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ ഇരുവരും ചർച്ച നടത്തി.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുമായും അതിന്റെ ഏജൻസികളുമായും കുവൈത്തിനുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധങ്ങൾ ഇരുവരും അവലോകനം ചെയ്തു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മാനുഷിക കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഓഫീസുമായുള്ള സഹകരണത്തിന് ചർച്ചയിൽ പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
മാനുഷിക തത്വങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി, തടസ്സങ്ങളോ വിവേചനമോ കൂടാതെ സഹായവിതരണം സുരക്ഷിതമായി തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇരുവരും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.