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    സൈനിക ഏകോപനവും സഹകരണവും ചർച്ച ചെയ്ത് സുപ്രീം മിലിട്ടറി കമ്മിറ്റി

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    സൈനിക ഏകോപനവും സഹകരണവും ചർച്ച ചെയ്ത് സുപ്രീം മിലിട്ടറി കമ്മിറ്റി
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    സുപ്രീം മിലിട്ടറി കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അംഗങ്ങൾ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സൈനിക, സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനവും സഹകരണവും ചർച്ച ചെയ്ത് സുപ്രീം മിലിട്ടറി കമ്മിറ്റി യോഗം. കുവൈത്ത് ആർമി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ ഷുറൈയാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അബ്ദുൽ വഹാബ് അൽ വുഹൈബ്, നാഷണൽ ഗാർഡ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹമദ് അൽ ബർജാസ്, ഫയർ ഫോഴ്സ് മേധാവി മേജർ ജനറൽ തലാൽ അൽ റൂമി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    സൈനിക, സുരക്ഷാ മേഖലകളിലെ മറ്റു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായും കരസേനാ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Kuwait Supreme Military Committee Meets to Discuss Security Coordination
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