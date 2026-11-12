സൗദിക്കെതിരായ ഹൂതി ആക്രമണം: കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു

സൗദിക്കെതിരായ ഹൂതി ആക്രമണം: കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹൂതി വിമതർ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടികാട്ടി.
രാജ്യ സുരക്ഷക്കും സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്നതും, പ്രാദേശിക സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഇത്തരം ആവർത്തിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി തള്ളിക്കളയുന്നതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
സൗദി അറേബ്യക്ക് കുവൈത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം കുവൈത്ത് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം, സുരക്ഷ, പ്രാദേശിക അഖണ്ഡത എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയുടെ സുരക്ഷ, കുവൈത്തിന്റെയും ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) രാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.
സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതി വിമതർ തുടർച്ചയായി ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. മക്ക മേഖലയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതി ഭീകരവാദ സംഘടന തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിരോധിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.
സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ-ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തുകയും, അംഗീകൃത നടപടികളും മുൻകരുതലുകളും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശവാസികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.