ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം, നിയമങ്ങളും തത്വങ്ങളും മാനിക്കണം; കുവൈത്ത്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: എല്ലാ തരം ആക്രമണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സൗഹൃദപരമായ സഹവർത്തിത്വ തത്വങ്ങൾ മാനിക്കുകയും, പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നും കുവൈത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബഹ്റൈനും നേരെയും യു.എ.ഇ എണ്ണ ടാങ്കറിനും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചാർട്ടറിന്റെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടികാട്ടി. എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളെയും, സമുദ്ര ഗതാഗത സുരക്ഷക്കും വാണിജ്യ പാതകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും നേരെയുള്ള ഭീഷണിയെയും ശക്തമായി തള്ളിക്കളയുന്നതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ബഹ്റൈനും യു.എ.ഇ.യും സ്വന്തം സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണയും, കുവൈത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ ഐക്യദാർഢ്യവും മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു.
ബഹ്റൈനിലെ അമേരിക്കൻ സംവിധാനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കിടെ നാലുതവണയാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഹൂർമുസിൽ അബൂദബിയിലെ അഡ്നോക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണം ഉണ്ടായി.
സിറിയയിലെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശം സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും തകർക്കുന്നത്
സിറിയയിലെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശങ്ങളെ കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സിറിയയുടെ തെക്കൻ ഗവർണറേറ്റുകളായ ഖുനൈത്ര, ദറാ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നടത്തിയ കടന്നുകയറ്റങ്ങളും സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത്. സിറിയയുടെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയുടെയും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ് ഇതെന്നും ചൂണ്ടികാട്ടി.
പ്രാദേശിക സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും തകർക്കുന്നതാണ് ഇസ്രായേൽ നടപടി. വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെടുകയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും വേണം. 1974-ലെ സൈനിക പിന്മാറ്റ കരാർ പാലിക്കാൻ ഇസ്രായേലിനെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്ന അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മേഖലയിൽ സംഘർഷവും അസ്ഥിരതയും വഷളാകുന്നത് തടയുന്നതിനായി, സിറിയക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.