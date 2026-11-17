ബഹ്റൈന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണി; ശക്തമായി അപലപിച്ച് കുവൈത്ത്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബഹ്റൈൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇറാന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങൾ, ബഹ്റൈന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെയും, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചാർട്ടറിന്റെയും, ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സമിതി പ്രമേയത്തിന്റെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നതായി മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നത് പ്രാദേശിക സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന, അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബഹ്റൈന് പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച കുവൈത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണയും അറിയിച്ചു.
ബഹ്റൈനിലെ ഈസ എയർബേസിലെ യുഎസ് റഡാർ സംവിധാനത്തിന് നേരെയാണ് ചെവ്വാഴ്ച ആക്രമണം നടന്നത്. ഇത് ഐ.ആർ.ജി.സി സഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച ബഹ്റൈനിലെ യു.എസ് ഏർളി-വാണിങ് റഡാർ സിസ്റ്റവും ലക്ഷ്യമിട്ടും, ഞായറാഴ്ച യു.എസ് സേന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബഹ്റൈനിലെ റിഫ എയർബേസിലെ യു.എസ് വ്യോമപ്രതിരോധ റഡാർ സംവിധാനത്തിന് നേരെയും ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു.