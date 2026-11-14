ലോക ഷൂട്ടിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്ത് ഷൂട്ടർക്ക് സ്വർണം

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ലോക ഷൂട്ടിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്ത് ഷൂട്ടർക്ക് സ്വർണംtext_fields
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News Summary - Kuwait Shooter Abdulrahman Al-Faihan Wins Gold at World Championship
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഖത്തറിൽ നടന്ന ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ, പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇനത്തിൽ കുവൈത്ത് താരം അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ ഫൈഹാന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ.
ഇതോടെ 2028-ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിലേക്കും അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ ഫൈഹാൻ യോഗ്യത നേടി. അൽ ഫൈഹാന്റെ മികച്ച നേട്ടത്തെ അറബ്, കുവൈത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ദുഐജ് അൽ ഉതൈബി, പ്രശംസിച്ചു.
ലോകതലത്തിലുള്ള മറ്റ് താരങ്ങളുമായി മത്സരിക്കാൻ കുവൈത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് താരങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
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