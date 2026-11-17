ഷാംപൂ ബോട്ടിലിൽ ലഹരി: രണ്ടു പേർ പിടിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്തേക്ക് വിമാനമാർഗം ലഹരിവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമം. രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ. സിന്തറ്റിക് ലഹരിമരുന്ന് അടങ്ങിയ 22 ബോട്ടിലുകൾ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഏകദേശം 12.255 കിലോ ഭാരമുള്ള ഇവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായാണ് പിടികൂടിയത്. പതിവ് പരിശോധനക്കിടെ പാഴ്സലുകളിൽ സംശയം തോന്നി സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്.
സസ്യ ഓയിൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആദ്യത്തെ പാർസലിൽ ലഹരി അടങ്ങിയ 12 ബോട്ടിലുകൾ കണ്ടെത്തി. ഇവക്ക് ഏകദേശം 6.700 കിലോ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഷാംപൂ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാഴ്സലിൽ, ഏകദേശം 5.555 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള 10 ബോട്ടിലുകളും കണ്ടെത്തി.
തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഓഫീസുമായും, ഡ്രഗ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ കൺട്രോൾ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റുമായും സഹകരിച്ചു കേസിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളെ അധികൃതർ പിടികൂടി.
പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ തുടർ നിയമനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി.