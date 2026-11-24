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പ്രധാനമന്ത്രി ബി.പി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി ചർച്ച നടത്തിtext_fields
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News Summary - Kuwait PM Meets BP CEO Meg O'Neill to Discuss Energy Cooperation
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ബി.പി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മെഗ് ഓ നീലിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ് കൂടികാഴച നടത്തി. ബയാൻ പാലസിൽ നടന്ന കൂടികാഴചയിൽ കുവൈത്തും ബി.പിയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ, സഹകരണം വികസിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്തു. പങ്കാളിത്ത വികസനത്തിന് പിന്തുണ നൽകൽ, ദേശീയ കേഡർമാർക്ക് പരിശീലനം, വിവിധ ഊർജ്ജ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കൈമാറുക എന്നിവയും ചർച്ചയായി.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദിവാൻ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ശൈഖ് ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് അൽ ഖാലിദ് അസ്സബാഹ്, കുവൈത്ത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ (കെ.പി.സി) വൈസ് ചെയർമാനും സി.ഇ.ഒയുമായ ശൈഖ് നവാഫ് സഊദ് അൽ നാസർ അസ്സബാഹ് എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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