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Posted Ondate_range
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എണ്ണയിതര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ വളർച്ച പ്രതീക്ഷtext_fields
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News Summary - Kuwait Non-Oil Economy to Grow 1.5%
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്തിന്റെ എണ്ണയിതര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ വർഷം 1.5 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷ. സർക്കാർ ചെലവുകളും നിക്ഷേപങ്ങളും ഈ വളർച്ചക്ക് സഹായകമാകും.
എണ്ണയിതര മേഖലകളിലെ മികച്ച പ്രകടനവും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥക്ക് കരുത്തേകുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയും ശക്തമായ നിലയിൽ തുടരുകയാണ്. ബാങ്കുകളിലെ വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെന്നും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ഫലം കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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