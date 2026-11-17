ദേശീയ കാൻസർ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിന് തുടക്കംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കാൻസറിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ, അപകടസാധ്യതകൾ എന്നിവ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് കാൻസർ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിന് തുടക്കം.
രാജ്യത്തെ പുരുഷന്മാരെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാൻസറുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറാണ്. പ്രായമേറുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗസാധ്യത വർധിക്കുന്നതിനാൽ, പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള അർബുദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് സി.എ.എൻ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡോ.ഖാലിദ് അൽ സാലിഹ് പറഞ്ഞു.
കുവൈത്ത് കാൻസർ കൺട്രോൾ സെന്ററിലെ എപ്പിഡെമിയോളജി ആൻഡ് കാൻസർ രജിസ്ട്രി വിഭാഗം 2022-ലെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കുവൈത്ത് സ്വദേശികളായ പുരുഷന്മാരിൽ 77 പുതിയ കേസുകളും, കുവൈത്ത് സ്വദേശികളല്ലാത്തവരിൽ 73 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തൽ, ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുടെ ആവശ്യകത ഈ കണക്കുകൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ, ആശുപത്രികളിലും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കും.