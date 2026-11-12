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    കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള 18 മുതൽ 28 വരെ

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    34 അറബ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 592 സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും
    കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള 18 മുതൽ 28 വരെ
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: 49ാമത് കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള നവംബർ 18 മുതൽ 28 വരെ നടക്കുമെന്ന് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചർ, ആർട്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് (എൻ‌.സി.‌സി.‌എ.‌എൽ) അറിയിച്ചു. ‘നാം വായിക്കുന്നു... നാം ഉയരുന്നു’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ മേള. 34 അറബ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 592 സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. നവംബർ 18ന് രാവിലെ 10നാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്.

    19 അറബ് രാജ്യങ്ങളും 15 വിദേശ രാജ്യങ്ങളും മേളയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇതിൽ 32 രാജ്യങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് മേളയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ മേളയിൽ ഡോ.ഖലീഫ അൽ വുഗയാനെ 'സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വമായി' ആദരിക്കും. ബൗദ്ധിക സെമിനാറുകൾ, കവിതാ സന്ധ്യകൾ, ശിൽപ്പശാലകൾ, കുട്ടികൾക്കായുള്ള പരിപാടികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള പരിപാടികൾ തുടങ്ങി 60 ലധികം സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും മേളയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും.

    ഖത്തറാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേക അതിഥി രാജ്യം. പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച പവലിയനുകളിലൂടെയും, വിവിധ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളിലൂടെയും ഖത്തർ തങ്ങളുടെ സാഹിത്യ-ബൗദ്ധിക സംഭാവനകൾ മേളയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

    മിഷ്‌രിഫിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെയർ ഗ്രൗണ്ടിൽ 20,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ, അറബ്, കുവൈത്തി, ഗൾഫ്, വിദേശ പ്രസാധകർ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്ക് എന്നിവക്കായി പ്രത്യേകം ഹാളുകൾ ഉണ്ടാകും.

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    News Summary - Kuwait International Book Fair from 18th to 28th
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