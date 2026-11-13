മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വിദേശകാര്യമന്ത്രി

മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വിദേശകാര്യമന്ത്രിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ്. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച ശൈഖ് ജറാഹ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇരുമന്ത്രിമാരും ചർച്ച ചെയ്തു. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണവും കൂടിയാലോചനകളും തുടരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇരുവരും എടുത്തുപറഞ്ഞു.
സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി നടത്തുന്ന സംയുക്ത നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ.ബദർ അബ്ദെലാറ്റിയുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ശൈഖ് ജറാഹ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും, വിവിധ മേഖലകളിൽ ഈ ബന്ധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു.
മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇരു മന്ത്രിമാരും അവലോകനം ചെയ്തതു. സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണക്കാനും തുടർച്ചയായ ഏകോപനത്തിന്റെയും കൂടിയാലോചനകളുടെയും പ്രാധാന്യവും സൂചിപ്പിച്ചു.