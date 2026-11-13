Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വിദേശകാര്യമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ഖത്തർ, ഈജിപ്ത്വി ദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു
    മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വിദേശകാര്യമന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ്

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ്. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച ശൈഖ് ജറാഹ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇരുമന്ത്രിമാരും ചർച്ച ചെയ്തു. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണവും കൂടിയാലോചനകളും തുടരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇരുവരും എടുത്തുപറഞ്ഞു.

    സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി നടത്തുന്ന സംയുക്ത നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ.ബദർ അബ്ദെലാറ്റിയുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ശൈഖ് ജറാഹ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും, വിവിധ മേഖലകളിൽ ഈ ബന്ധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു.

    മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇരു മന്ത്രിമാരും അവലോകനം ചെയ്തതു. സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണക്കാനും തുടർച്ചയായ ഏകോപനത്തിന്റെയും കൂടിയാലോചനകളുടെയും പ്രാധാന്യവും സൂചിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    Next Story
    X