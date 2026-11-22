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ഭക്ഷ്യ അതോറിറ്റിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ വാട്സ്ആപ്പ്; മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
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News Summary - Kuwait Food Authority Issues WhatsApp Fraud Alert
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് ഭക്ഷ്യ അതോറിറ്റിയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാജ വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുമെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്. തങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ ഇല്ലെന്ന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അറിയിച്ചു. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും സ്ഥിരീകരിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയുമാണ് അതോറിറ്റി വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്.
അതോറിറ്റിയുടെ പേരിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നവരെ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അവരുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തരുതെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.ഔദ്യോഗിക ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കണമെന്നും പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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